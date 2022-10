F1 - GP des États-Unis - Max Verstappen dédie sa victoire à Dietrich Mateschitz

(Belga) Le pilote de l'écurie Red Bull Max Verstappen a dédié sa 13e victoire de la saison à Dietrich Mateschitz, le fondateur du groupe de boissons énergisantes décédé samedi. "C'était une victoire âprement disputée, mais c'était une manière de rendre hommage à Dietrich en remportant la course. Il a été si important pour moi et pour l'équipe. Cela signifie beaucoup pour moi", a affirmé le Néerlandais après avoir gagné le Grand Prix des Etats-Unis de Formule 1.

"J'ai dû travailler dur pour cela", a confié le pilote qui a déploré un trop long passage au stand à son goût. "J'ai perdu 8 à 9 secondes et c'était pénible. Cela n'augurait rien de bon et j'étais aussi en colère, mais je savais aussi que je devais gagner en hommage à Dietrich, donc j'ai tout donné pour me battre jusqu'en tête". Verstappen a tout juste 25 ans mais compte déjà deux titres de champion du monde et 33 victoires de Grand Prix à son actif. "J'espère que les années à venir je pourrais encore profiter d'autres victoires et championnats. Cela signifie que je vais devoir continuer à travailler dur", a-t-il commenté, cité par l'agence ANP. (Belga)