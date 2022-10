TC Nivelles - Trente mois dont dix de prison ferme après une course-poursuite à haut risque

En réalité, au moment des faits, le prévenu était déchu du droit de conduire et se rendait à Dion-Valmont via la E411, au volant de la voiture de sa mère, pour acheter de la cocaïne à la demande d'un de ses amis. Les policiers affirment l'avoir suivi sur la E411 alors qu'il roulait à 190 km/h, avant de bifurquer brusquement vers la N25 en direction de Grez-Doiceau. Se voyant poursuivi, il a freiné brusquement devant un véhicule qu'il venait de dépasser, en espérant provoquer une collision avec la voiture de la police de la route. Les policiers ont établi un barrage mais le prévenu l'a forcé, et les policiers ont tiré trois coups de feu en direction des roues de sa voiture. Il a descendu une bretelle d'autoroute à contresens, puis a fait demi-tour et une poursuite s'est à nouveau engagée à Grez-Doiceau. L'homme aurait volontairement percuté la voiture des policiers, avant de s'engager dans un rond-point à toute allure, le survolant avant de percuter un rail de sécurité. Le ministère public, à l'audience, avait évoqué la situation "préoccupante" du prévenu, déjà condamné à 19 reprises pour des infractions de roulage, l'usage de stupéfiants, des vols, des faits de rébellion ou encore des coups et blessures volontaires. Une peine de trois ans avec sursis partiel avait été requise. (Belga)