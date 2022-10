Crise énergétique - L'Italie veut extraire plus de gaz naturel

"Nos mers disposent de réservoirs de gaz que nous devons pleinement exploiter", a expliqué la cheffe du gouvernement issu des dernières élections législatives. Cela concerne par exemple les réserves de gaz naturel autour de la Sicile et le long de la côte Adriatique, très peu utilisées jusqu'à présent. Avant l'invasion russe de l'Ukraine, l'Italie importait près de 40% de son gaz depuis la Russie. Afin de réduire cette dépendance, le prédécesseur de Meloni, Mario Draghi, a signé ces derniers mois des contrats d'approvisionnement avec le Qatar, l'Algérie et l'Azerbaïdjan. L'Italie doit non seulement extraire plus de gaz mais aussi investir davantage dans l'énergie verte, a encore estimé Giorgia Meloni. Paradoxalement, la crise énergétique pourrait aussi devenir "une opportunité pour l'Italie", a déclaré la leader du parti d'extrême droite Fratelli d'Italia. "Je suis convaincue qu'avec un peu de courage et une mentalité pragmatique, l'Italie peut sortir de cette crise plus forte et plus indépendante qu'auparavant", a ajouté la Première ministre. Elle a qualifié le sud de l'Italie de "paradis des énergies renouvelables avec le soleil, le vent et l'énergie géothermique", regrettant que leur développement soit souvent entravé par la bureaucratie. (Belga)