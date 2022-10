Equateur: un mort en prison après de nouveaux affrontements

"Malheureusement, l'un des prisonniers qui a été emmené dans un centre de santé (...) est décédé", a indiqué le SNAI sur son compte Twitter. L'administration avait auparavant indiqué que "trois détennus blessés ont été pris en charge et transférés dans des centres de santé" à Guayaquil après "des affrontements entre détenus" dans la prison Guayas 1. La police, qui a repris le contrôle de la prison quelques heures après le début des affrontements, a trouvé dans les cellules plus de 2.000 cartouches, un fusil, trois pistolets, des armes blanches, de la drogue et de l'argent. Un précédent massacre le 5 octobre avait fait 13 morts parmi les détenus dans cette prison qui fait partie d'un grand complexe comprenant quatre autres prisons avec 13.000 détenus. L'administration pénitentiaire a indiqué que la police avait activé des mesures "dissuasives" et "de contrôle" à l'intérieur et à l'extérieur de la prison. Deux jours plus tôt, des affrontements dans la prison de la ville de Latacunga, dans les Andes centrales, ont fait 16 morts parmi les détenus. L'Equateur fait face à des violences sans précédent liées au narcotrafic, les gangs se disputant le contrôle de ce juteux marché. Les affrontements se concentrent dans les prisons, surpeuplées, où environ 400 détenus ont été tués depuis février 2021. L'Equateur, qui compte 18 millions d'habitants, est situé entre la Colombie et le Pérou, les plus grands producteurs de cocaïne au monde. En 2021, le pays a saisi un volume record de 210 tonnes de drogue. La même année, le taux d'homicide a presque doublé, pour atteindre 14 meurtres pour 100.000 personnes. (Belga)