Invasion de l'Ukraine - L'AIEA va inspecter deux sites nucléaires sur demande de l'Ukraine

Selon lui, l'Agence a reçu une demande écrite de l'Ukraine pour envoyer des équipes sur les deux sites, qui n'ont pas été nommés. Ces deux sites sont soumis aux garanties de l'AIEA et ont été régulièrement examinés par les inspecteurs de l'Agence, a toutefois précisé M. Grossi. "L'AIEA a inspecté un des sites il y a un mois et toutes nos constatations correspondaient aux déclarations de garanties de l'Ukraine", a ajouté le directeur de l'Agence. "Aucune activité nucléaire non déclarée n'y a été découverte." L'AIEA se rendra tout de même sur ces sites dans les prochains jours pour vérifier s'il existe de telles activités, a déclaré M. Grossi. (Belga)