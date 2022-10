La Libye et la Turquie signent deux accords militaires

Ces accords ont été signés à Istanbul par le ministre turc de la Défense Hulusi Akar et le Premier ministre du gouvernement de Tripoli Abdelhamid Dbeibah, qui effectue une visite en Turquie pour assister à un salon de défense. Selon un communiqué du gouvernement Dbeibah, le premier accord porte sur "l'amélioration des capacités de l'aviation militaire de Libye grâce à l'expertise turque dans ce domaine". Le deuxième accord "comprend plusieurs conventions de mise en oeuvre relatives à l'accord sécuritaire signé en 2019" par Ankara et l'ancien gouvernement de Tripoli, en même temps qu'un accord controversé de délimitation maritime qui avait suscité l'ire de l'Union européenne. En contrepartie des accords bilatéraux de 2019, la Turquie avait aidé le gouvernement de Tripoli à repousser en juin 2020 l'offensive menée par les forces du maréchal Khalifa Haftar, homme fort de l'Est, pour prendre la capitale Tripoli dans l'Ouest, le pays étant en proie aux luttes de pouvoir entre l'Est et l'Ouest. Ankara avait envoyé en Libye des conseillers militaires et des drones, ce qui avait permis d'infliger une série de défaites aux portes de Tripoli aux forces du maréchal Haftar, soutenu par la Russie et par des rivaux régionaux d'Ankara, notamment les Emirats arabes unis et l'Egypte. Depuis mars, deux gouvernements se disputent le pouvoir en Libye, qui a sombré dans le chaos après le soulèvement qui a entraîné la chute du régime de Mouammar Kadhafi en 2011. (Belga)