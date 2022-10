La Liga - Quique Setién succède à Unai Emery à la tête de Villarreal

Setién dirigera son premier entraînement à Villarreal mercredi. Il sera présenté à la presse dans l'après-midi. Il a été l'entraîneur principal du FC Barcelone pendant sept mois entre janvier et août 2020. Après l'embarrassante défaite 8-2 face au Bayern en quarts de finale de la Ligue des Champions lors du tournoi disputé à Lisbonne en raison du Covid, on l'a prié de partir. Plus tôt dans sa carrière, Setién a connu le succès au Racing Santander et au Betis Séville. Il a permis à Santander de rejoijndre La Liga en 2002 et s'est qualifié pour l'Europa League avec le Betis. Villarreal est septième de La Liga après 11 journées, avec 18 points. (Belga)