Les bénévoles mis à l'honneur à l'occasion de la fête de la Communauté germanophone

(Belga) Les bénévoles et les associations actives en Communauté germanophone seront une nouvelle fois mis à l'honneur à l'occasion de la fête de la plus petite des entités fédérées, célébrée le 15 novembre.

"Le gouvernement et le Parlement ont tenu à remercier la population des communes germanophones pour leur engagement bénévole supérieur à la moyenne en organisant une série de manifestations sportives et culturelles autour de la fête de la Communauté", indique le cabinet du ministre-président, Oliver Paasch, dans un communiqué de presse. C'est ainsi, par exemple, que 1.511 places pour assister au match de football qui opposera l'équipe eupenoise KAS au Standard de Liège, le 5 novembre à 20h45 seront mises gratuitement à disposition des associations. "Bien que les crises internationales n'épargnent pas non plus les Cantons de l'Est et que les budgets publics comme privés sont sous pression, il nous tient particulièrement à cœur de profiter à nouveau de cette occasion pour faire un geste de reconnaissance envers tous ceux qui s'engagent dans notre région. Cet engagement est précieux face à ces crises qui ne peuvent laisser personne indifférent", ajoute le chef du gouvernement. Karl-Heinz Lambertz, le président du Parlement souligne lui aussi l'importance du bénévolat pour la Communauté germanophone. Au total, c'est ainsi 16 activités, dans des domaines aussi variés que la culture, la musique ou encore le sport, qui seront organisées dans le cadre de ces festivités. (Belga)