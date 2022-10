Météo - Plus de 20 degrés en fin de semaine

(Belga) Le ciel sera partagé entre champs nuageux et éclaircies mardi après-midi, avant de se dégager à partir de la frontière française. Les maxima se situeront entre 13 ou 14 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne et 17 ou 18 degrés en plaine. Le vent, d'abord modéré de sud-ouest, faiblira graduellement et reviendra au secteur sud à sud-ouest, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM) à la mi-journée.

En soirée et pendant la nuit, le ciel sera d'abord peu nuageux. En seconde partie de nuit, les nuages se feront plus denses avec quelques pluies ou averses, surtout sur la moitié sud-est du territoire. Les minima seront compris entre 8 et 10 degrés en Ardenne, et entre 10 et 13 degrés ailleurs. Le vent, d'abord faible, reviendra au secteur sud à sud-est. Il deviendra ensuite généralement modéré et virera au secteur sud en fin de nuit. La journée de mercredi débutera sous les nuages, avant une après-midi plus ensoleillée et très douce avec des maxima de 15 à 20 degrés. La douceur persistera jeudi, avec d'abord un risque d'averses, puis de larges éclaircies, sous des maxima de l'ordre de 18 à 22 degrés. Le temps restera inchangé vendredi. Le mercure pourra même grimper à 23 degrés. (Belga)