Ysaline Bonaventure se qualifie pour les quarts de finale en double en 41 minutes

(Belga) Ysaline Bonaventure s'est qualifiée pour les quarts de finale du double du tournoi ITF de Poitiers, joué sur surface dure et doté de 80.000 dollars, mardi en France.

Associée à la Néerlandaise Lesley Pattinama Kerkhove, Bonaventure s'est imposée en deux sets 6-1, 6-1 en seulement 41 minutes de jeu face aux Françaises Caroline Romeo et Marie Villet au premier tour mardi. En quarts de finale, Bonaventure pourrait croiser le fer avec une autre Belge: Magali Kempen, associée à la Française Marine Partaud, qui sera opposée à la paire britannique, tête de série N.4, composée de Freya Christie et Ali Collins. Bonaventure, battue en finale du tournoi ITF d'Hambourg dimanche dernier, est également engagée en simple à Poitiers. La Stavelotaine, 105e mondiale, sera opposée à la Thaïlandaise Peangtarn Plipuech, 353e mondiale et issue des qualifications, au premier tour (Belga)