Eurocoupe FIBA - Castors Braine battu par Saragosse après un troisième quart manqué

Le troisième quart-temps aura été fatal aux Brabançonnes, qui ont encaissé un 15-32 en l'espace de dix minutes. Trois joueuses de Frédéric Dusart ont marqué 15 points avec Reka Lelik, Matea Tadic et Oumoul Khairy Sarr Coulibaly. De l'autre côté du terrain, Leonie Fiebich a été intraitable avec 29 points, 5 rebonds, 2 interceptions et 1 passe. L'arrière allemande a été parfaitement secondée par Vega Gimeno (16 pts) et Imani Tate (14 pts). La Belgian Cat Serena-Lynn Geldof a marqué un point pour l'équipe espagnole. Dans l'autre match du groupe I, les Espagnols de Cadi La Seu se sont imposées 71-47 contre les Luxembourgeoises de Grengewald, notamment avec 5 points de l'internationale belge Elise Ramette. Au classement, les deux clubs espagnols comptent deux points et devancent Braine et Grengewald (1 pt). Dans le groupe K, Montpellier, avec les Belgian Cats Kyara Linskens (4 pts) et Julie Vanloo (6 pts), s'est imposé 87-90 sur le parquet des Tchèques de Brno et entame donc son parcours par une victoire. Enfin, Bethy Mununga, avec 6 points, a contribué au succès des Roumaines de Sepsi contre les Hongroises de Holon (76-75) dans le groupe E. (Belga)