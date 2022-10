"Financement caché" des partis: 84 millions pour les collaborateurs parlementaires

(Belga) Si l'on tient compte de la pratique, de plus en plus répandue parmi les partis, d'utiliser les collaborateurs parlementaires au bénéfice de la formation politique, il faudrait considérer comme financement de parti les quelque 84,4 millions d'euros payés pour les salaires de ces collaborateurs. Tel est le message de trois politologues de la KU Leuven, Bart Maddens, Gunther Vanden Eynde et Jef Smulders, relayé mercredi dans Knack, à la suite d'une nouvelle étude du centre Vives consacrée au financement des partis politiques.