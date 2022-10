La Première ministre italienne Meloni reçoit la confiance du Sénat après celle des députés

Au total, 115 des 200 parlementaires présents ont accordé leur confiance à la Romaine de 45 ans et à son gouvernement de droite et extrême droite. Un succès assuré puisque la nouvelle coalition détient la majorité tant au Sénat qu'à la Chambre, où 235 des 389 députés avaient voté mardi en sa faveur. Le nouveau gouvernement comprend notamment la Ligue, parti d'extrême droite dirigé par Matteo Salvini, et le parti de centre-droit Forza Italia, dirigé par l'ancien Premier ministre Silvio Berlusconi. Dans une allocution devant les sénateurs et sénatrices, Giorgia Meloni a souligné que l'Italie continuerait à soutenir l'Ukraine, envahie par la Russie le 24 février dernier. Mardi, dans son premier discours de politique générale, la cheffe du parti post-fasciste Fratelli d'Italia a défendu sa volonté d'"arrêter les départs illégaux" depuis l'Afrique et de "mettre un terme à la traite d'êtres humains". Son nouveau ministre de l'Intérieur, Matteo Piantedosi, a déclaré le même jour qu'il pourrait empêcher les navires des ONG, avec les migrants secourus à leur bord, de se rendre en Italie, relançant une politique controversée amorcée en 2019 par Matteo Salvini, le chef de la Ligue antimigrants et vice-Premier ministre dans le gouvernement Meloni. (Belga)