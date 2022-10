Le couple royal termine sa visite d'État à Kaunas, capitale européenne de la culture

Deuxième plus grande ville de Lituanie, Kaunas porte cette année le titre de "capitale européenne de la culture". Visvaldas Matijosaitis, maire de cette ville a accueilli les souverains belges dans le palais présidentiel historique. Lors de cette réception, le jeune accordéoniste Erikas Kelpsta a joué devant les invités. Le couple royal a également visité le musée consacré à l'écrivain, peintre et compositeur lituanien Mikalojus Konstantinas Ciurlionis (1875-1911). La directrice du musée, Daina Kamarauskiene, et le présentateur de télévision et de radio belge Kurt Van Eeghem, auteur d'un livre sur l'artiste lituanien, ont été leurs guides. Cette visite a été suivie par celle des projets "5X5" et "K-Totem", deux projets d'arts graphiques auxquels la ville de Kaunas et l'organisation "Designregio Kortijk' ont participé. Le couple royal formé par Albert II et Paola avait effectué, en 2006, la précédente visite d'État dans ce pays balte. (Belga)