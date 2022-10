Les prix Rossel 2022 récompensent Stéphane Lambert, Joris Mertens et Florence Cestac

Pour la 79e édition du prix Rossel, le jury a choisi l'oeuvre de Stéphane Lambert qui l'a emporté par six voix contre les trois attribuées au premier roman "Ainsi pleurent nos hommes" de la Belgo-Rwandaise Dominique Célis, lors du dernier tour. Au total, 55 romans étaient en lice. Dans "L'Apocalypse heureuse", l'auteur raconte le chaos d'une enfance abusée entre la terre sacrée des Cyclades et le cabinet d'un thérapeute. Le prix Rossel de la bande dessinée récompense pour sa part un "thriller pluvieux et hitchcockien" qui se déroule entre Bruxelles et Paris. Selon le jury, "Nettoyage à sec" constitue "une bombe graphique au dessin généreux et aux couleurs envoûtantes", "un OVNI inclassable dont la ville est, plus qu'un décor, un personnage à part entière". Il s'agit du deuxième album de Joris Mertens, après "Béatrice" en 2020. Le choix de Florence Cestac pour le Grand prix Victor Rossel, qui récompense un auteur dont l'œuvre a contribué à l'évolution de l'écriture de la bande dessinée, a par ailleurs fait l'unanimité du jury. Elle a réalisé une cinquantaine d'albums et a joué "un rôle clé dans la lutte contre les stéréotypes", selon le jury. (Belga)