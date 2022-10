Ligue des Champions de basket - Un bon dernier quart-temps donne la victoire à Ostende, en visite à Varsovie

En effet, l'équipe de Dario Gjergja a entamé les dix dernières minutes avec un retard d'un point sur des Polonais portés par Ray Mc Callum, 17 points. Mais la défense ostendaise a fait la différence dans le money time, le Legia ne parvenant à inscrire que six points dans ce dernier quart-temps. Comme souvent, Breein Tyree s'est révélé comme la principale arme offensive des Côtiers avec 18 points. Le meneur américain de 24 ans a été parfaitement épaulé par Haris Bratanovic et Tre'shawn Thurman, respectivement 13 et 10 unités au compteur. Dans l'autre match du groupe, les Israéliens de l'Hapoel Holon se sont imposés 82-73 contre les Turcs de Galatasaray. Au classement, l'Hapoel Holon est premier avec 6 points, devant Galatasaray (5) et Ostende (4). Le Legia ferme la marche (3). Les champions de Belgique accueilleront le Legia le 22 novembre au Versluys Dome pour le compte de la 4e journée du groupe C. Les huit vainqueurs de groupe seront directement qualifiés pour le deuxième tour. Les deuxième et troisième de chaque groupe disputeront eux un barrage pour atteindre le deuxième tour. Lors du deuxième tour, les 16 équipes seront réparties dans quatre groupes de quatre. Les deux premiers de chaque groupe se qualifieront pour les quarts de finale. Les quatre vainqueurs disputeront ensuite le Final Four pour tenter de succéder aux Espagnols de Tenerife. (Belga)