Ligue des champions de volley-ball féminin - Pas de miracle pour Gand, éliminé au premier tour mais repêché en Coupe CEV

Malmenées en réception il y a sept jours, les filles du coach Stijn Morand ont affiché un meilleur niveau, mais ce ne fut pas suffisant pour renverser une formation plus costaude dans tous les secteurs de jeu. Dès le premier set, Vasas imprimait son rythme, ne laissant aucune chance aux visiteuses (25-10). Un score lourd qui a eu le don de réveiller Gand, plus consistant dans le second set, une nouvelle fois remporté par les Hongroises (25-22). La troisième manche fut du même acabit, les Gantoises commettant plus d'erreurs que leurs hôtes (25-18). Malgré cette élimination dès le premier tour qualificatif à la suite de deux défaites (0-3 et 3-0), l'avenir européen des Gantoises n'est pas encore terminé puisqu'elles sont repêchées en Coupe CEV, le second échelon européen. (Belga)