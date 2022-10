Menaces envers Vincent Van Quickenborne - La remise de quatre suspects à la Belgique examinée par la justice néerlandaise

Trois Néerlandais âgés de 20, 29 et 48 ans ont été placés sous mandat d'arrêt le 24 septembre à La Haye et Leidschendam. Le quatrième suspect, un Néerlandais de 21 ans, a quant à lui été placé sous mandat d'arrêt le 25 septembre à La Haye. La police belge avait suivi les suspects depuis les abords du domicile de Vincent Van Quickenborne à Courtrai jusqu'à la frontière avec les Pays-Bas. Un véhicule avait également été abandonné près de la maison du ministre de la Justice. Les enquêteurs y ont retrouvé une arme automatique et des bouteilles contenant de l'essence. Le ministre, placé un temps sous protection policière dans un lieu tenu secret, avait lui-même annoncé dans un message vidéo que les autorités belges avaient déjoué un enlèvement. La chambre d'aide juridictionnelle internationale statue généralement après deux semaines. (Belga)