TC Bruxelles - Un couple écope de peines de travail de 100 et 300 heures pour le vol de dizaines de vélos

Les prévenus opéraient principalement aux abords des gares de Hal et Tubize, où ils ont volé des dizaines de deux-roues entre mars 2020 et septembre 2021. Ils revendaient ensuite les vélos dans des magasins de l'enseigne "Cash Converter" en Wallonie. Comme ils devaient à chaque fois présenter leur carte d'identité, il n'a pas été difficile de retrouver leur trace. L'homme avait déjà été condamné à quatre reprises par le tribunal correctionnel. Le parquet avait requis 10 mois de prison contre le prévenu et six mois avec sursis contre sa compagne. La défense a plaidé des peines de travail. "Mes clients n'avaient pas de revenus, pas d'argent et même pas de logement", a avancé leur avocat. Le tribunal a suivi la défense, condamnant l'homme à une peine de travail de 300 heures et la femme à 100 heures. (Belga)