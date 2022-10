Annemiek Van Vleuten estime avoir ses chances de gagner un autre Tour de France Femmes

"Il est important pour le prestige de la course d'avoir une arrivée au sommet en montagne d'une certaine stature", a déclaré Van Vleuten à propos du Tourmalet dans les Pyrénées. Contrairement à la dernière édition, il y aura un contre-la-montre individuel l'année prochaine, dans la huitième et dernière étape sur 22 kilomètres avec départ et arrivée à Pau. "Cette année, nous avons eu un excellent début pour le Tour de France Femmes. Pour la prochaine édition, le parcours a été un peu "peaufiné" et je pense qu'ils ont fait du bon travail." Ce sera la deuxième année que l'organisateur ASO sera aux commandes du Tour féminin. Van Vleuten, qui a gagné les trois grands tours cette année en plus de Liège-Bastogne-Liège et du Mondial, a qualifié sa victoire dans le Tour Femmes de "plus belle et meilleure performance" de sa carrière. Elle qui compte pas moins de 98 victoires. "J'ai remarqué que beaucoup de gens l'avaient regardé. Outre les fans de cyclisme, il y a eu aussi des gens qui ne le sont pas. Je n'étais pas habituée à ça. J'en suis très fière." (Belga)