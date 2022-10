Après sa médaille aux Mondiaux, Neisser Loyola a le regard tourné vers Paris

(Belga) Neisser Loyola a marqué l'histoire de l'escrime belge cet été au Caire. Le Gaumais a décroché le bronze en épée aux championnats du monde, la première médaille belge aux Mondiaux depuis 1951 et une médaille de bronze en sabre par équipes et la troisième en épée après le bronze de Robert Stasse (1937) et de Raoul Henkart (1947).