Asile et migration - Maroc: un réseau de passeurs démantelé, 23 arrestations

Cette opération est le fruit de raids policiers dans la matinée à Nador, ville frontalière avec l'enclave espagnole de Melilla, et dans ses environs, selon un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN). Parmi les 23 personnes interpellées et placées en garde à vue, figurent des Marocains et quatre ressortissants d'Afrique subsaharienne. "Elles sont soupçonnées d'avoir agi comme des intermédiaires pour chercher des candidats et organiser des opérations d'immigration illégale par voie maritime, outre la mobilisation d'équipements et moyens logistiques utilisés dans ces activités criminelles", précise la DGSN. A la suite de perquisitions, la police a découvert 125 moteurs de hors-bord, huit canots pneumatiques - et un atelier de fabrication de ces embarcations - des instruments de navigation maritime, des gilets de sauvetage et des bidons d'essence. Elle a également saisi de la résine de cannabis, deux jet-skis, deux bateaux de plaisance ainsi que dix voitures, dont certaines munies de fausses plaques d'immatriculation, selon le communiqué. Les autorités ont fait état ces derniers jours du démantèlement de réseaux de passeurs et de l'interpellation de dizaines de candidats à l'immigration dans le nord du royaume, mais aussi à Laâyoune, au Sahara occidental (sud du Maroc), région d'où des migrants clandestins embarquent pour tenter de rejoindre l'archipel espagnol des Canaries. La police multiplie les coups de filet anti-migrants depuis la tentative d'entrée en force de près de 2.000 migrants originaires du Soudan le 24 juin dans l'enclave espagnole de Melilla qui avait fait 23 morts parmi ces derniers. (Belga)