Euroligue féminine - Kangoeroes Malines prend l'eau contre Sopron, tenant du titre

L'équipe d'Arvid Diels a fait jeu égal lors des dix premières minutes, le score affichant 23-22 en faveur des Malinoises à l'issue du premier quart-temps, notamment grâce à quatre titulaires en "double figure" avec Morgan Bertsch (15), Laure Resimon, Lisa Berkani (14) et Ziomara Morrison (10). Sopron, vainqueur l'an dernier d'une compétition amputée des équipes russes, a fait la différence grâce à son arrière américaine Brittney Sykes, 24 points en sortie de banc. C'est précisément cette profondeur d'effectif qui a manqué à Malines, où seule Renee Denys (8 pts), a alimenté le marquoir en dehors du cinq majeur. Kangoeroes Malines, qui dispute pour la première fois la compétition européenne majeure de la FIBA Europe, joue ses rencontres européennes non pas dans sa salle du Winketkaai mais à De Schalk. Malines est 8e et dernier du groupe B. Les quatre premiers à l'issue des 14 journées seront qualifiés pour les quarts de finale. La prochaine rencontre de l'équipe belge est prévue le jeudi 3 novembre contre les Hongroises de Miskolc, battues après une prolongation par les Italiennes de Schio (90-82) jeudi. (Belga)