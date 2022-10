Europa League - L'Union s'assure la première place de son groupe avec un nouveau succès contre Malmö

La première mi-temps a souri aux Unionistes, qui ont réussi à convertir leurs occasions pour s'offrir une avance définitive avant le repos. Après une dizaine de minutes, Lazare a hérité d'un ballon repoussé par la défense qu'il a glissé à son capitaine, Teddy Teuma. L'international maltais a repris en un temps depuis le point de pénalty pour tromper le gardien adverse, non sans une légère déviation (0-1, 10e). Les Unionistes auraient pu rentrer aux vestiaires amers, lorsque Vanzeir a manqué une opportunité de choix, perdant son duel face au portier Diawara alors que Boniface l'avait lancé dans la profondeur (41e). Mais Lazare a rassuré les visiteurs : en combinant avec Teuma, l'Ivoirien s'est infiltré finement dans la surface adverse pour finalement croiser sa frappe dans le petit filet opposé (0-2, 42e). En deuxième période, l'Union s'est contentée de laisser le contrôle du jeu aux Suédois, qui n'ont pas réussi pour autant à convertir la possession en occasions dangereuses devant le but défendu par Moris. Karel Geraerts a choisi de faire plusieurs changements du côté bruxellois pour reposer son effectif étant donné la densité des rencontres disputées en cette période, entre scène domestique et continentale. Cette victoire assure la première place du groupe D aux Saint-Gillois, qui cumulent 13 points sur 15. L'Union Berlin (9 points), tombeuse de Braga dans le même temps (1-0), disputera la deuxième place à distance avec les Portugais (7 points) le 3 novembre prochain. Malmö est 4e et dernier, toujours sans le moindre point. (Belga)