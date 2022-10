F1: Le Grand Prix du Mexique au calendrier jusqu'en 2025

La course mexicaine était revenue au calendrier en 2015 après une absence entre 1992 et 2014. "Je suis ravi d'annoncer que la F1 va rester au Mexique pour les trois prochaines années", a lancé Stefano Domenicali, président et CEO de la Formule 1. "La course attire chaque année un large nombre de fans passionnés dans une atmosphère incroyable et je sais qu'ils seront excités par cette nouvelle." Dans le sillage de "Checo" Perez, équipier du champion du monde Max Verstappen chez Red Bull, quelque 350 000 fans sont attendus de vendredi à dimanche à Mexico. Le Néerlandais pourrait, en cas de victoire dimanche, signer une 14e victoire cette saison, un record en une saison dans l'histoire de la catégorie reine du sport automobile. En 2021, Verstappen s'était d'ailleurs imposé devant Lewis Hamilton et Sergio Pérez. (Belga)