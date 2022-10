"Il est grand temps que le gouvernement prenne la mission de Fedasil au sérieux"

"Le personnel aspire à du soutien et veut que l'on entreprenne quelque chose pour l'accueil de toutes les personnes qui dorment dans la rue", explique la CSC. "Les travailleurs de Fedasil se démènent depuis des années et sont aujourd'hui épuisés. (...) Ils sont obligés de travailler avec trop peu de personnel et trop peu de moyens, tout en étant flexible. Le fait que le gouvernement souhaite maintenant introduire du travail intérimaire est la goutte d'eau qui fait déborder le vase." La CSC dénonce notamment les contrats à durée déterminée pour la quasi-totalité des centres et des fonctions, les descriptions de fonctions souvent imprécises et dont l'exécution est compliquée, les services en sous-effectifs et le risque d'incidents à cause du manque de personnel et de la surpopulation dans les centres. "Il est temps que les collaborateurs puissent effectuer leur job avec fierté et satisfaction. Et pas parce que sinon personne d'autre ne le fera si eux ne le font pas. Les collaborateurs refusent de trinquer pour ceux qui préfèrent regarder ailleurs", conclut le syndicat. (Belga)