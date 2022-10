Ligue des Champions - Sergio Conceiçao dédie la victoire à sa famille, agressée après le match aller

Conceiçao a dédié cette large victoire à sa famille, agressée par des supporters après le match perdu 0-4 le 13 septembre. "Ce succès est pour les membres de ma famille attaqués dans leur voiture après la défaite à l'aller. Je n'oublierai jamais ça. Je ne m'attends pas à ce que les fans m'encensent après une victoire comme celle de ce mercredi soir mais ils ne doivent pas non plus réagir comme ils l'ont fait après le revers 0-4 à Porto. Je comprends qu'ils puissent être frustrés mais une telle agression après un match, c'est totalement inacceptable", a lancé l'ancien joueur du Standard. Le technicien portugais était évidemment satisfait du match de ses troupes. "C'était une bonne rencontre. Après la défaite à la maison, nous avons tenté de contrer les points forts de Bruges. Nous avons bien joué, en tentant de profiter de leurs faiblesses. Nous aurions toutefois pu être plus efficaces en première mi-temps", a concédé Sergio Conceiçao. Le FC Porto a dû attendre l'issue du match entre l'Atlético de Madrid et le Bayer Leverkusen (2-2) pour voir son billet pour les huitièmes de finale validé. Portugais et Belges se joueront à distance la première place du groupe la semaine prochaine, respectivement contre les Colchoneros et au Bayer. (Belga)