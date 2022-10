Nouveau le 1er novembre - La coopérative énergétique Ecopower abandonne les contrats à prix fixes

Dans un mail adressé à ses quelque 56.000 coopérants, le fournisseur d'énergie a indiqué devoir augmenter ses prix et ajuster sa grille tarifaire aux conditions actuelles du marché. A partir du 1er novembre, les coopérants paieront un tarif calculé sur base de paramètres fixes d'une part, et variables d'autre part. Ces derniers mois, plusieurs autres fournisseurs d'énergie, parmi lesquels Engie et Eneco, ont annoncé ne plus proposer de contrats à prix fixes. (Belga)