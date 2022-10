Nouveau le 1er novembre - L'absence de pneus hiver sur les routes françaises désormais sanctionnée

(Belga) Il y a un an, le 1er novembre 2021, la Loi Montagne entrait en vigueur en France. Celle-ci oblige les automobilistes à s'équiper de pneus neige, quatre saisons ou de chaînes afin de circuler dans les régions de hautes montagnes de l'Hexagone, en période hivernale. Jusqu'ici, une certaine tolérance existait afin de laisser le temps aux usagers de la route de prendre leurs dispositions. Mais à partir du 1er novembre 2022, les contrôles et les sanctions vont débuter.

Concrètement, à partir du 1er novembre, l'absence d'équipement adéquat durant la période hivernale (allant du 1er novembre au 31 mars) au sein de 48 départements français (Alpes, Corse, Massif central, Massif jurassien, Pyrénées, Massif vosgien...) sera passible d'une sanction. En cas d'infraction, les automobilistes pourront écoper d'une amende de 135 euros et d'une immobilisation du véhicule. Aucun point ne devrait toutefois être retiré du permis de conduire. L'obligation de pneus hiver ou de chaînes à neige vise à améliorer la sécurité des particuliers en période hivernale et à réduire les accidents liés aux conditions climatiques difficiles. La mesure concerne les véhicules légers et utilitaires, les camping-cars, les poids-lourds et les autocars. (Belga)