Belgian Cats: Julie Allemand blessé à la cheville, incertaine pour les qualifications

La meneuse liégeoise des Belgian Cats s'est blessée cette semaine et n'a pu prendre part à la première rencontre officielle de LDLC ASVEL Féminin remporté 76 à 64 jeudi soir en Eurocoupe face aux Espagnoles de IDK Euskotren San Sebastian. "Victime d'une sérieuse entorse de la cheville, notre meneuse internationale belge va manquer la reprise et sera absente plusieurs semaines", avait renseigné le club français. Son nouveau coach à Lyon, David Gautier a estimé sur les ondes de BFM TV vendredi qu'elle serait indisponible pour au moins trois semaines. Les prochaines rencontres de qualifications de la Belgique pour l'Euro 2023 sont prévues le 24 novembre contre la Macédoine du Nord et le 27 novembre contre la Bosnie-Herzégovine, deux matches disputés à Louvain. Emma Meesseman, qui s'était blessée le 26 septembre lors de la Coupe du monde à Sydney en match de poule, n'a pas encore repris de son côté et a manqué la première rencontre de son nouveau club turc, Fenerbahce, dominé en Euroligue jeudi soir par les Polonaises de Polkowice 73 à 46. Une date de reprise n'est pas encore définie non plus pour l'intérieure yproise des Belgian Cats. (Belga)