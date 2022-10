Europa League - Karel Geraerts fier de ses troupes après un bilan incroyable

"Il faut être honnête, ce n'était pas notre meilleur match", a dit le technicien unioniste au micro de la RTBF. "Nous avons quand même bien géré la 2e mi-temps, lors de laquelle Malmö a mis davantage de pression. Mais on a bien défendu, je suis content." Invaincue après cinq matches, la RUSG affiche le bilan de 13 points sur 15, devance l'Union Berlin et Braga, et jouera les huitièmes de finale. "Cette première place est pour nous. L'objectif est atteint, on peut être très fiers de nous. Ce bilan est incroyable, contre une équipe actuellement première en Bundesliga et une autre 2e au Portugal. Je reste calme mais je suis aussi très content et fier de mes joueurs", a ponctué Geraerts. De son côté, le capitaine bruxellois Teddy Teuma ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. "J'espère que cette belle aventure va encore durer. C'est en tout cas magnifique d'être déjà qualifié pour les huitièmes. Il faut profiter car ce n'est pas donné à tout le monde, surtout quand on voit d'où l'on vient. Il faut profiter et continuer. Nous sommes ambitieux, on veut continuer de rêver et grandir." (Belga)