F1 - GP du Mexique - Carlos Sainz le plus rapide de la première séance d'essais libres

Son équipier Charles Leclerc a terminé deuxième de cette première séance, devant les Red Bull du héros local Sergio Pérez et du double champion du monde Max Verstappen. La session a été interrompue à deux reprises, à cause de problèmes mécaniques des pilotes de réserve Liam Lawson (AlphaTauri) et Pietro Fittipaldi (Haas). Les deux pilotes invités à participer à ces essais, ont dû s'arrêter en piste. . 1re séance d'essais libres: 1. Carlos Sainz Jr (Esp/Ferrari) 1:20.707 (25 tours) 2. Charles Leclerc (Mon/Ferrari) 1:20.753 (20) 3. Sergio Pérez (Mex/Red Bull) 1:20.827 (22) 4. Max Verstappen (P-B/Red Bull) 1:20.827 (22) 5. Lewis Hamilton (G-B/Mercedes) 1:20.849 (17) 6. Fernando Alonso (Esp/Alpine-Renault) 1:20.899 (26) 7. Valtteri Bottas (Fin/Alfa Romeo) 1:21.083 (23) 8. Lando Norris (G-B/McLaren-Mercedes) 1:21.120 (21) 9. Pierre Gasly (Fra/AlphaTauri-Red Bull) 1:21.310 (25) 10. Sebastian Vettel (All/Aston Martin-Mercedes) 1:21.525 (24) 11. Daniel Ricciardo (Aus/McLaren-Mercedes) 1:21.762 (16) 12. Zhou Guanyu (Chn/Alfa Romeo) 1:21.820 (20) 13. Lance Stroll (Can/Aston Martin-Mercedes) 1:21.865 (24) 14. Mick Schumacher (All/Haas-Ferrari) 1:21.952 (22) 15. Nicholas Latifi (Can/Williams-Mercedes) 1:22.912 (20) 16. Liam Lawson (N-Z/AlphaTauri-Red Bull) 1:23.861 (19) 17. Logan Sargeant (USA/Williams-Mercedes) 1:24.246 (22) 18. Nyck de Vries (P-B/Mercedes) 1:24.582 (20) 19. Jack Doohan (Aus/Alpine-Renault) 1:24.615 (13) 20. Pietro Fittipaldi (Bré/Haas-Ferrari) 1:26.776 ( 9) (Belga)