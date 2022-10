Le gardien du Bayern Munich Manuel Neuer toujours blessé à l'approche du Mondial

(Belga) Le gardien de but Manuel Neuer, capitaine du Bayern Munich et de l'équipe d'Allemagne, est toujours indisponible en raison d'une blessure à une épaule, a indiqué vendredi l'entraîneur munichois Julian Nagelsmann, et sa présence au Mondial qui débute dans un peu plus de trois semaines n'est pas garantie.