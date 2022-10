Le nouveau chef de corps Jean-Marc Demelenne a prêté serment auprès de Willy Demeyer

Depuis septembre 2018, Jean-Marc Demelenne occupait le poste de "Directeur Coordonnateur Administratif" (Dirco) de la Police Fédérale à Liège. "Etre policier a toujours été chez moi une vocation", a-t-il commenté. "Porter le projet de sécurité de la ville de Liège me rend extrêmement fier même si les défis qui m'attendent sont nombreux. Je débuterai ma mission jeudi 1er novembre avec enthousiasme". Le nouveau chef de corps a défini trois priorités : la lutte contre les stupéfiants et la toxicomanie, contre l'insécurité routière et contre les violences faites aux femmes. (Belga)