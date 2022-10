Les Belges à l'étranger - Monaco et Philippe Clement butent sur un os à Ferencvaros

Wissam Ben Yedder a ouvert la marque pour le compte des Monégasques à la demi-heure d'une astucieuse madjer (31e), mais Zachariassen a égalisé en faveur des Hongrois à quelques minutes du terme (82e). Philippe Clement a choisi de laisser Eliot Matazo sur le banc, après deux titularisations consécutives en Ligue 1. Au classement, Ferencvaros est en tête avec 10 points et s'est d'ores et déjà assuré de la 1re place du groupe. Ils feront donc office de juge de paix entre leurs trois poursuivants: Monaco (7 points), Trabzonspor (6 points) et l'Étoile rouge de Belgrade (6 points). Les Serbes se déplaceront à Monaco tandis que Trabzonspor recevra le leader. (Belga)