Maggie De Block présidente d'un comité d'avis créé par l'OMS

(Belga) La députée fédérale et ancienne ministre de la Santé, Maggie De Block (Open Vld), a été choisie pour présider un comité d'experts créé dans le cadre du programme One Health de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), a fait savoir vendredi l'intéressée.

Ce programme, qui se penche sur les interactions entre la santé, les hommes, le monde animal et l'environnement, est assorti d'un groupe d'experts internationaux chargé de remettre des avis (Technical Advisory Group, TAG en abrégé). C'est ce TAG que Mme De Block, médecin de formation, sera amenée à présider. "Je suis particulièrement heureuse que l'OMS m'ait demandé d'assurer la présidence de ce groupe d'avis. La Belgique a une tradition de collaboration internationale, et celle-ci est plus que jamais nécessaire en matière de santé publique", a-t-elle commenté vendredi. (Belga)