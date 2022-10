Superprestige - Le cross de Ruddervoorde lance la saison de Superprestige samedi

Vainqueur du classement final la saison dernière devant Toon Aerts et le Néerlandais Lars van der Haar, Eli Iserbyt a fait de la défense de son titre en Superprestige un de ses objectifs de la saison. À Ruddervoorde, l'actuel leader de la Coupe du monde avec trois victoires en trois cross devra faire avec la concurrence de Laurens Sweeck, Lars van der Haar, Quinten Hermans et Michael Vanthourenhout. Victime d'une fracture à la main droite, Lucinda Brand ne pourra elle pas débuter la défense de son titre chez les dames. La Néerlandaise est tombée la semaine dernière lors de la reconnaissance de la manche de Coupe du monde à Tabor en Tchéquie et est absente pour une durée indéterminée. En l'absence de Brand, les Néerlandaises Denise Betsema et Annemarie Worst font figure de favorites aux côtés de leurs compatriotes Ceylin del Carmen Alvarado et Inge van der Heijden. Côté belge, la championne de Belgique Sanne Cant et Marion Norbert Riberolle seront présentes. La course dames débutera à 13h40 et la course messieurs à 15h10. (Belga)