Venezuela: Guaido exhorte Maduro à "fixer la date" de la présidentielle

"Ils doivent comprendre que les Vénézuéliens veulent s'exprimer, que les Vénézuéliens vont s'exprimer, qu'ils ne peuvent continuer à entraver (...) la liberté et la démocratie au Venezuela", a déclaré M. Guaido devant le Conseil national électoral (CNE) à Caracas, entouré de centaines de partisans. "Maduro fixe la date, nous sommes prêts à te battre de bout en bout dans tout le Venezuela. Arrête de reculer, fixe la date", a-t-il lancé à l'attention du président vénézuélien Nicolas Maduro. L'opposant, qui n'a pas indiqué s'il comptait de nouveau se présenter à l'élection présidentielle, a pris la tête d'une marche dans les rues du centre de Caracas dans le cadre d'une campagne pour exiger une "élection libre et équitable". L'opposition vénézuélienne oeuvre depuis plusieurs mois à l'organisation de primaires afin de déterminer le candidat qui affrontera M. Maduro. "C'est un devoir de lutter pour cette élection qui représente le changement au Venezuela", a estimé M. Guaido, qui s'est autoproclamé président par intérim du pays en janvier 2019 alors qu'il était président du Parlement et qu'il considérait comme une "fraude" la réélection de M. Maduro l'année précédente. L'opposant a reçu le soutien des Etats-Unis ainsi que d'une centaine d'autres pays, mais il a depuis perdu l'appui d'alliés importants comme l'Argentine, le Pérou ou encore la Colombie. (Belga)