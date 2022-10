ATP Bâle - Après Anvers, une nouvelle finale pour Felix Auger-Aliassime contre Rune cette fois

Samedi, Felix Auger-Aliassime, 9e mondial et tête de série N.3, a défait l'Espagnol Carlos Alcaraz, N.1 mondial, en demi-finale en s'imposant en deux sets 6-3, 6-2 en 1 heure et 21 minutes. Auger-Aliassime va disputer dimanche en Suisse la 13e finale de sa carrière, la 5e cette saison et la 3e de rang après celles remportées à Florence et à l'European Open, le tournoi ATP d'Anvers, dimanche dernier. Le Canadien peut ajouter un quatrième titre à son palmarès après avoir aussi remporté le rendez-vous à Rotterdam en février dernier. Dans l'autre demi-finale, Holger Rune (ATP 25) est venu à bout de l'Espagnol Roberot Bautista Agut, 22e mondial et tête de série N.6, en deux sets aussi: 7-6 (7/1), 7-6 (8/6) en deux heures de jeu (2h01). Pour le jeune Danois de 19 ans, ce sera la 4e finale de sa carrière et de sa saison. Rune pourrait gagner son 3e titre ATP déjà après ceux de Munich en mai dernier et de Stockholm dimanche. Il a perdu une seule fois en finale: à Sofia début octobre. (Belga)