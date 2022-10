Bousculade mortelle à Seoul - 146 morts, 150 blessés dans la bousculade d'Halloween à Séoul

(Belga) Plus de 140 personnes ont été tuées et environ 150 autres blessées dans la nuit de samedi à dimanche à Séoul dans une bousculade lors de festivités d'Halloween, a-t-on appris de source officielle.

"A 04H00 (21H00 HB samedi), 146 personnes ont été tuées et 150 blessées", a indiqué à la presse sur le lieu de la catastrophe un responsable des pompiers de la capitale sud-coréenne, Choi Seong-beom. Les pompiers de la capitale sud-coréenne avaient d'abord annoncé que des dizaines de personnes avaient été prises en charge en arrêt cardiaque dans le quartier d'Itaewon, dans le centre de Séoul. En Corée du Sud, les responsables des secours parlent d'arrêt cardiaque tant qu'un médecin n'a pas officiellement prononcé la mort d'une personne. Un porte-parole des pompiers avait confirmé plus tôt dans la soirée que 140 ambulances avaient été déployées sur les lieux pour prendre en charge les victimes. Les victimes semblent avoir été prises dans des mouvements de foule dans ce quartier où les célébrations de Halloween rassemblent un grand nombre de personnes dans la capitale sud-coréenne. Le président sud-coréen Yoon Suk-yeol a demandé de préparer les hôpitaux à accueillir les blessés, a indiqué la présidence. Des photographies publiées par Yonhap montraient plus d'une dizaine de personnes gisant dans une rue, des sauveteurs effectuant des massages cardiaques à certaines d'entre elles, alors que la police tenait la foule à distance par des cordons de sécurité. Selon des images vidéo, une vingtaine de corps étaient cependant revêtus de draps ou de couvertures, les sauveteurs ne tentant pas de les ranimer. D'autres victimes étaient évacuées sur des civières vers des ambulances. Les célébrations de Halloween cette année sont les premières depuis la pandémie de Covid-19, dans laquelle les Sud-coréens avaient été obligés de porter le masque en extérieur. (Belga)