Coupe de Belgique de volley - Asterix va gagner à Tchalou pour rejoindre les quarts de finale côté féminin

Alors que la Supercoupe de Belgique entre VDK Gand et Oudegem est au programme dimanche (16h00) à Beveren, les deux clubs se sont qualifiés pour les quarts de la Coupe de Belgique de volley féminin samedi.

Asterix aussi. Le club waaslandien est allé gagner chez les Hennuyers de Tchalou. Haasrode Louvain, Brabo Anvers, Michelbeke, E.S. Charleroi et Hermes Ostende se sont aussi qualifiés. Les quarts de finale sont prévus le 5 novembre et les demi-finales se joueront en aller (3 décembre) et retour (17 décembre). La finale, comme celle des messieurs, se disputera le 26 février au Sportpaleis d'Anvers. . Résultats: - 8es de finale Oudegem - Blaasveld 3 - 0 (25/11, 26/24, 28/26) Bidavo Bissegem - Brabo Anvers 0 - 3 (20/25, 18/25, 22/25) Bevo Roulers - Saturnus Michelbeke 3 - 0 (25/20, 25/23, 25/19) Kalmthout - E.S. Charleroi 1 - 3 (25/23, 21/25, 22/25, 10/25) Hermes Ostende - LVL Genk 3 - 0 (25/13, 25/16, 25/14 Tchalou - Asterix AVO 1 - 3 (18/25, 25/19, 11/25, 21/25) VDK Gent - Amigos Zoersel 3 - 0 (25/14, 25/14, 25/12) Haasrode Louvain - Noorderkempen 3 - 0 (26/24, 25/21, 25/21) - Quarts de finale (5 novembre) VC Oudegem - Asterix AVO Hermes Ostende - Brabo Anvers Bevo Roulers - Haasrode Louvain VDK Gand - E.S. Charleroi