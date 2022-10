Décès à 79 ans du journaliste et éditorialiste Hugo Camps

Né en 1943 à Molenstede, Hugo Camps a débuté sa carrière dans les années '60 comme reporter de guerre, notamment au Vietnam ou au Chili. Il est devenu rédacteur en chef du Belang van Limburg en 1976, une fonction qu'il remplit pendant dix ans. Il s'est ensuite construit une solide réputation d'éditorialiste et d'intervieweur de nombre de responsables politiques, de sportifs et d'autres personnalités. Il publiait tant dans les journaux et hebdomadaires belges que néerlandais, du NRC Handelsblad à Elsevier, en passant par De Morgen et Het Laatste Nieuws. (Belga)