Environ 700 personnes dénoncent à Bruxelles le soutien européen à Israël

(Belga) Environ 700 personnes ont participé samedi après-midi dans les rues de Bruxelles à une manifestation contre l'occupation israélienne des territoires palestiniens et le soutien dont l'Etat israélien bénéficie de la part de l'Union européenne. "Sans ce soutien et cette complicité, Israël ne serait pas en mesure de maintenir sa politique coloniale et d'apartheid contre le peuple palestinien", ont expliqué les manifestants, qui exigent le boycott d'Israël et la fin du blocus de la bande de Gaza.

"Les États-Unis sont complices des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité d'Israël, mais l'Europe ne fait pas mieux", ont souligné les organisateurs de la manifestation. "Parfois, ils expriment leur 'préoccupation' et 'plaident pour une solution à deux États', mais la majeure partie du commerce extérieur d'Israël se fait avec l'Europe. Et l'Union européenne accorde depuis longtemps à Israël d'énormes privilèges, y compris une exonération des droits de douane qui vaut également pour les marchandises venant des territoires occupés." "Si la bande de Gaza est bouclée depuis des années, si ses habitants sont privés d'eau potable, d'électricité, de médicaments et n'ont pas la possibilité de quitter l'enclave, c'est aussi parce que l'UE le permet", poursuivent-ils. "L'Europe impose des sanctions si la Russie envahit l'Ukraine, mais pourquoi accepte-t-elle les bombardements et les exécutions de civils, la destruction de maisons et les crimes des colons quand il s'agit des Palestiniens?" La manifestation s'est élancée de la place Patrice Lumumba, porte de Namur, en direction du Parlement européen, place du Luxembourg. Le rassemblement s'est déroulé sans incident. (Belga)