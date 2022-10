France: le corps d'un enfant de 12 ans retrouvé mort, la mère en garde à vue

La mère de l'enfant a été mise en examen, "compte tenu des constats" effectués par les enquêteurs dans l'appartement de la famille, a précisé le parquet à l'AFP. L'enfant, autiste selon son oncle et sa tante, qui se sont exprimés auprès de l'AFP sur place, aurait échappé à la surveillance de sa mère vendredi, lors d'une promenade. Sa disparition avait aussitôt été signalée à la police par la famille, qui a elle-même découvert le corps samedi. L'enfant présente "des plaies à l'arme blanche", a expliqué la procureure de la République de Marseille, en parlant également "de nombreuses traces de sang sur le trajet de la découverte du corps". Le cadavre a été découvert par le père et l'oncle de l'enfant, a souligné Mme Laurens, en précisant que l'enquête a été confiée à la police judiciaire. La famille a expliqué avoir d'abord retrouvé la veste de l'enfant samedi, vers 08h30 du matin, au bord de l'Huveaune, avant de finalement retrouver le corps, vers 13h00, toujours au bord du fleuve, en bas d'une pente raide donnant sur l'eau, dans des herbes hautes et des broussailles. (Belga)