La Pologne choisit l'Américain Westinghouse pour construire sa première centrale nucléaire

"Nous confirmons que notre projet d'énergie nucléaire utilisera la technologie fiable et sûre de @WECNuclear" (Westinghouse, ndlr), a-t-il écrit sur Twitter. M. Morawiecki a précisé que la décision serait officiellement entérinée au cours d'un conseil des ministres à Varsovie mercredi. "C'est un pas énorme dans le renforcement de nos relations avec la Pologne pour les générations à venir", s'est quant à elle félicitée la secrétaire américaine à l'Energie, Jennifer Granholm. Elle a souligné que la Pologne choisissait Westinghouse "pour la première partie de son projet nucléaire de 40 milliards de dollars", sans préciser le montant de cet investissement. Un haut responsable du gouvernement américain s'exprimant sous le couvert de l'anonymat a toutefois révélé que l'accord se chiffrait en "milliards" de dollars et créerait "des milliers d'emplois bien rémunérés". "Il ne s'agit pas seulement d'un projet énergétique commercial, il s'agit de la façon dont nous définirons ce que j'appellerais une sécurité interdépendante pour les décennies à venir", a encore déclaré ce responsable. La Pologne prévoyait depuis des années de se doter de la capacité de produire de l'énergie nucléaire à des fins civiles et la question de la sécurité énergétique est devenue plus urgente en raison de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. La décision polonaise "envoie un message sans équivoque au (président russe Vladimir) Poutine sur la force (...) de l'alliance américano-polonaise", a poursuivi le responsable. Le gouvernement polonais a fait savoir qu'il souhaitait que cette première centrale nucléaire entre en service en 2033. (Belga)