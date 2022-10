Les Belges à l'étranger - Utrecht s'impose à Heerenveen dans un duel aux accents belges

Anas Tahiri était titulaire dans l'entrejeu d'Heerenveen, qui a pris l'avantage grâce au premier but inscrit peu après la demi-heure par van Hooijdonk (1-0, 33e). Douvikas a ensuite égalisé pour Utrecht à quelques instants du repos (1-1, 44e). Othman Boussaid est entré au jeu en deuxième période du côté des visiteurs (64e), deux minutes avant que Sagnan ne mette pour la première fois Utrecht aux commandes (1-2, 66e). À un peu plus d'un quart d'heure du terme, Antoine Colassin est monté au jeu pour Heerenveen, au même moment où Tahiri a cédé sa place (73e), mais le score n'a plus évolué jusqu'au coup de sifflet final. Utrecht (18 points) dépasse Heerenveen au classement de l'Eredivisie grâce à cette victoire et se retrouve 6e, avec une longueur d'avance sur son adversaire du jour qui est 8e avec 17 points. (Belga)