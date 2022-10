Manifestations en Iran - Près de 900 personnes manifestent contre le régime iranien dans le centre de Gand

Les manifestants entendaient protester contre la mort de Masha Amini survenue le mois dernier. La jeune femme de 22 ans est décédée peu de temps après avoir été interpellée par la police pour avoir porté son foulard de manière inappropriée. Des manifestations ont ensuite éclaté et celles-ci ont été brutalement réprimées par la police iranienne. Les manifestants rassemblés dans la cité de Jacques Van Artevelde ont ainsi formé un vaste cercle et brandi des drapeaux iraniens devant l'hôtel de ville. Cette action à Gand, la seule ville belge retenue par l'organisation, faisait écho à celles menées dans d'autres à travers le monde. "Il est de notre devoir de porter les voix que nous entendons à l'intérieur de l'Iran et de faire passer ce message au monde", ont déclaré les organisateurs du rassemblement. "Cette bataille s'est transformée en révolution." A la base de la mobilisation, on retrouve l'association PS752justice qui réunit les familles des victimes du vol PS752, un avion ukrainien qui a été abattu au-dessus de l'Iran en 2020. Les 176 occupants de l'appareil ont été tués. (Belga)