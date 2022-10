Asile et migration - Plus de 200 migrants secourus dans la Manche au cours du week-end

Samedi matin, sept migrants en difficulté ont d'abord été secourus au large de Dunkerque (Nord) par une vedette des garde-côtes des douanes, selon un premier communiqué diffusé samedi par la préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord (Premar). Deux opérations de secours ont ensuite été menées dans la nuit de samedi à dimanche, et trois autres dans la journée de dimanche, toujours coordonnées par le Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) Gris-Nez, indique dimanche la Premar. Engagé a deux reprises, un patrouilleur de la Marine nationale française a secouru dans la nuit à 51 migrants, avant de récupérer 24 autres personnes en difficulté dans la même zone dimanche. Un canot de la SNSM de Dunkerque a de son côté porté assistance aux naufragés de deux autres embarcations de fortune, portant secours à 56 personnes au cours de la nuit, puis 35 autres dans la journée. Dimanche, 51 autres migrants ont eux été secourus au large Calais (Pas-de-Calais), puis déposés au port de Boulogne-sur-Mer par un patrouilleur des garde-côtes. Une fois à quai, tous ont été pris en charge par la police aux frontières (PAF) et le service départemental d'incendie et de secours (SDIS). Près de 1.000 migrants étaient arrivés samedi sur les côtes anglaises après avoir traversé la Manche, selon les chiffres du gouvernement britannique. Ils sont désormais près de 40.000 depuis le début de l'année - déjà largement plus que pour la totalité de l'année 2021 - à avoir effectué la périlleuse traversée à bord de petites embarcations, généralement surchargées. (Belga)