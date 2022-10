Bart Swings remporte le marathon de patinage à Enschede aux Pays-Bas

(Belga) Bart Swings a remporté à Enschede un marathon de patinage dans le cadre de la compétition néerlandaise KNSB. Lors du sprint final, le patineur a envoyé en seconde et troisième places ses rivaux néerlandais Sjoerd den Hertog et Harm Visser.

Il s'agissait de la seconde compétition de 125 tours dans une série de 14 courses. La semaine passée, Bart Swings s'est placé 4e lors du marathon d'ouverture de la saison de patinage à Amsterdam. Il se hisse à la première place du classement général, suivi par Jeroen Janissen et Den Hertog, qui avait remporté la coupe de la saison précédente. "La finale d'aujourd'hui s'est mieux passée, je me sentais plus frais", a commenté M. Swings cité par le site schaatsen.nl. Il considère que les marathons sont un bon entraînement pour le patinage de vitesse sur longue piste, qui commence dans quinze jours à Stavanger, en Norvège. (Belga)