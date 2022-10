Coupe de Belgique de basket - Charleroi, Limburg United et Malines se hissent en quarts de finale

Dans les deux rencontres entre équipes de D1, qui se jouaient en aller-retour, Charleroi et Limburg United ont respectivement pris la mesure d'Alost et Mons. Vainqueurs 102-82 au match aller vendredi, les Carolos se sont inclinés 84-82 chez les Okapis, suffisant pour atteindre les quarts. Limburg United, tenant du trophée, a lui profité de sa victoire 80-59 contre Mons après un score de parité (87-87) au match aller. Opposé en match unique au Royal IV Bruxelles, équipe de TDM1 (Division 2), Malines s'est facilement imposé 63-97 au Palais du Midi. Vendredi, Louvain s'était déjà qualifié pour les quarts de finale avant d'être imités samedi par Liège, Anvers et le Brussels. Mardi, le dernier 8e de finale verra Ostende se rendre à Melsele (D2). En quarts de finale, prévus le week-end des 10 et 11 décembre en aller-retour, Malines affrontera Charleroi, Louvain sera opposé à Anvers, le Brussels défiera Liège et Limburg United attend Ostende ou Melsele pour un éventuel remake de la finale de la saison dernière face aux Côtiers. . Vendredi: Mons-Hainaut - Limburg United 87 - 87 Spirou Charleroi - Alost 102 - 82 Mailleux Comblain (D3/+10) - Louvain Bears 73 - 108 . Samedi: Hasselt (D3/+10) - Liège 63-116 Oostkamp (D3/+10) - Anvers Giants 82 - 102 Esneux St-Louis (D3/+10) - Brussels 82 - 111 . Dimanche: (15h00) Limburg United - Mons-Hainaut (15h30) Royal IV (D2/+5) - Kangoeroes Malines (15h30) Alost - Spirou Charleroi . Mardi: (14h30) Melsele-Beveren (D2/+5) - Ostende (Belga)